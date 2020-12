Volley femminile, Scandicci firma il bis in Champions League: battuto lo Schwerin e testa del girone

Scandicci ha sconfitto lo Schwerin per 3-1 (19-25; 25-19; 25-20; 25-21) nel secondo match della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Dopo il successo ottenuto ieri pomeriggio contro Busto Arsizio al tie-break, le ragazze di coach Massimo Barbolini si sono ripetute tra le mura amiche del PalaRiadoli e hanno così ottenuto il secondo successo consecutivo nel primo round robin della Pool A. Le toscane hanno annichilito la formazione tedesca dopo aver perso il primo set e sono così balzate in solitaria al primo posto nel girone, compiendo un altro passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale (soltanto le vincitrici dei cinque gruppi e le tre migliori seconde classificate al termine dei round robin potranno proseguire la propria avventura nella massima competizione europea).

La quarta forza della Serie A1 (ad appena un punto di distacco da Monza e Novara) ha reagito prontamente al momento di difficoltà avuto nel primo parziale e ha mostrato tutta la sua caratura tecnica contro un avversario particolarmente ostico che ieri sera era riuscito ad avere la meglio sulle polacche del Developres Resovia. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposta Magdalena Stysiak (19 punti, 3 muri) e le schiacciatrici Elena Pietrini (18 punti, 4 muri) e Megan Courtney (15 punti, 4 muri). Ottima regia da parte di Ofelia Malinov (9 punti personali 3 muri), la quale ha chiamato in causa anche le centrali Marina Lubian (7) e Mina Popovic (5). Allo Schwerin di coach Felix Koslowski non sono bastate le annunciate attaccanti Greta Szakmary (14), Hayley Spelman (10) e Lina Alsmeier (10).

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Lo Schwerin parte meglio nel primo set e, dal 4-5, trova un allungo importante: muro su Pietrini, seconda di Imoudu, ace di Ambrosious ed errore di Stysiak per il 9-4 delle tedesche. Un ace di Malinov, un paio di vincenti di Stysiak e il mani-out di Pietrini permettono alle padrone di casa di rimanere a contatto (9-10). La solita Szakmary e una pimpante Imoudu, supportate da Alsmeier, riescono a riportare nuovamente avanti lo Schwerin in maniera importante (16-11). Alsmeier giganteggia con un diagonale e un ace (19-12), il set finisce sostanzialmente lì e le ospiti se lo aggiudicano su un errore al servizio delle ragazze di Barbolini.

Avvio combattuto anche nel secondo parziale, dove sono Stysiak e Pietrini a tenere maggiormente botta (7-5). Pietrini cerca in un paio di occasioni di avviare l’allungo importante (9-6, 11-9), ma le tedesche non indietreggiano di un millimetro. La svolta arriva poco dopo: attacco di Courtney, errore in palleggio delle avversarie, diagonale out di Alsmeier per il 14-10. Stysiak si esalta con un muro e un mani-out (17-11), le toscane possono iniziare a controllare la situazione e ci pensa un diagonale fortissimo di Pietrini a rafforzare la situazione (20-16). Malinov si inventa una seconda incantevole (22-17), le teutoniche vanno in affanno e commettono troppi errori consegnando così il definitivo 25-19.

Scandicci prosegue sull’onda dell’entusiasmo nella terza frazione e conquista un buon break con un vincente di Malinov, un diagonale di Courtney e un errore al servizio di Spelman (8-5). Il contrattacco di Pietrini e l’ace di Courtney lanciano le toscane sul +4 (11-7), ma Szakmary e Imoudu non mollano la presa (12-12). Ci pensa Stysiak a riallungare con tre punti consecutivi sul suo turno in battuta (15-12), sono poi Courtney e Malinov a evitare un altro rientro delle avversarie (22-16). Finale tutto di Courtney che chiude con muro e attacco vincente.

Il quarto set è un assolo di Scandicci, che dal 4-4 non si volta praticamente più indietro sul turno in battuta di una straripante Pietrini. Muro di Malinov, bordata di Stysiak, ace e vincente di Pietrini, parallela di Courtney, muro di Lubian e contrattacco di Pietrini, poi muro di Courtney-Lubian per il 13-4. Lo Schwerin prova anche a reagire e cerca di recuperare, ma le padrone di casa controllano senza alcun problema e sono in completa gestione (20-14). Courtney mura e Pietrini trova il pallonetto per il 22-16, le tedesche accorciano fino al 23-20 ma poi ci pensa Stysiak con un diagonale e un bolide a chiudere i conti.

CLASSIFICA POOL A: Savino Del Bene Scandicci 2 vittorie (5 punti), SSC Palmberg Schwerin 1 vittoria (3 punti), Unet E-Work Busto Arsizio 0 vittorie (1 punto)*, Developres SkyRes Resovia 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.30): Busto Arsizio-Resovia.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi