La partita di ieri sera con il CSKA Mosca è stato l’ultimo impegno del 2020 per l’Olimpia Milano. Quando ricomincerà l’Eurolega? Andiamo a scoprire quale sarà il prossimo appuntamento europeo per la squadra allenata da Ettore Messina, esplicitando orario, programma e le piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’AX Armani Exchange tornerà in campo per la massima competizione continentale venerdì 8 gennaio, quando i meneghini faranno visita al Real Madrid in una delle sfide più affascinanti del torneo: il match sarà valido per la diciottesima giornata della regular season, la prima del girone di ritorno. Allo “WiZink Center” la palla a due è programmata per le ore 21.00. All’andata, disputata lo scorso 16 ottobre, il team lombardo riuscì ad imporsi con il punteggio di 78-70 grazie a una prestazione super di Sergio Rodriguez, autore in quella circostanza di 25 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

Come per tutta l’Eurolega, i diritti del match tra Real Madrid e Olimpia Milano sono di proprietà di Eurosport. La partita sarà perciò sicuramente visibile in streaming su Eurosport Player, mentre non è stata ancora comunicato il palinsesto televisivo dell’emittente. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

REAL MADRID-OLIMPIA MILANO: GIORNO, ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 8 gennaio

Ore 21.00: Real Madrid – AX Armani Exchange Milano

Diretta tv – da definire

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo