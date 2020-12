Basket, Olimpia Milano: guai abbassare la guardia! Ma è la strada giusta verso i play-off di Eurolega

La sconfitta ai supplementari di ieri sera al Forum contro il CSKA Mosca ha fermato la corsa dell’A|X Armani Exchange Milano verso i playoff di Eurolega, ma il ko contro la forte formazione russa non compromette certo il percorso iniziato da Ettore Messina.

Milano, con un match da recuperare in casa dello Zenit San Pietroburgo, è attualmente ottava in classifica, ma con un successo risalirebbe in sesta posizione. Non facile la trasferta russa a febbraio, ma non certo proibitiva. Olimpia che, però, arriva da 4 ko negli ultimi 6 incontri e deve velocemente cambiare il trend per non scivolare troppo in basso in classifica.

Non sarà facile, perché i prossimi impegni sono la trasferta spagnola contro il Real Madrid, attualmente secondo in classifica, e poi l’impegno casalingo contro il Valencia, che precede proprio i ragazzi di Messina ed è, dunque, un vero e proprio scontro diretto per la top 8 europea. Sarà, comunque, un gennaio fondamentale, con Milano che deve portare a casa punti anche a Berlino, sfruttare il fattore campo contro il Monaco e poi puntare a vincere sempre al Forum contro Olympiacos e San Pietroburgo. Insomma, a fine gennaio si capirà lo stato di salute dell’Olimpia.

Milano che, però, ha bisogno anche di tornare in fretta sul mercato. I 60 rimbalzi presi in faccia dai biancorossi contro il CSKA fanno male e sono stati decisivi nella sfida di ieri sera. Kaleb Tarczewski è la brutta, bruttissima, copia del giocatore visto negli anni passati e serve fondamentalmente portare a casa un centro di peso e centimetri per combattere alla pari sotto canestro.

