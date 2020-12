Basket, Olimpia Milano-Baskonia: programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 23 dicembre, al Forum d’Assago andrà in scena il match tra l’A|X Armani Exchange Milano e ilTD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz, valido per la sedicesima giornata della Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Torna a Milano l’Olimpia dopo la doppia trasferta in Turchia e torna tra le mura del Forum forte dei due successi contro il Fenerbahce e l’Efes che hanno proiettato i ragazzi di Ettore Messina in quinta posizione in Eurolega, e con un match ancora da recuperare. Di contro, invece, il Baskonia è attualmente undicesimo ed è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatto scivolare pericolosamente in classifica.

L’A|X Armani Exchange Milano, invece, ha vinto sei delle ultime otto partite, anche se contro l’Efes Istanbul ha nuovamente mostrato i suoi limiti di tenuta nel terzo quarto, facendosi rimontare il netto vantaggio con un parziale da incubo di 21-6 per i turchi. I ragazzi di Messina, dunque, dovranno evitare passaggi a vuoto e blackout pericolosi contro Achille Polonara e compagni per continuare la striscia positiva e tenere a distanza una delle avversarie dirette ai playoff.

Il match tra A|X Armani Exchange Milano e TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz inizierà alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MILANO-BASKONIA: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 23 dicembre

Ore 20.45: A|X Armani Exchange Milano – TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo