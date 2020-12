Archiviata la dodicesima giornata di Serie A, il basket nostrano è pronto a rituffarsi nelle coppe europee. I primi appuntamenti della settimana sono previsti per domani e vedranno in campo due squadre italiane: la Virtus Bologna in EuroCup e la Happy Casa Brindisi in Champions League. Andiamo a presentare i rispettivi incontri.

Il match casalingo contro Andorra (ore 19.00) sarà una vera e propria formalità per la Virtus Bologna, che ha già raggiunto da tempo la qualificazione alle Top 16 ed è sicura anche del primato nel gruppo C. Le V Nere, a dispetto dei numerosi passi falsi in campionato, nella seconda competizione targata Euroleague Basketball sono stati praticamente perfetti: nove vittorie in altrettante partite e la possibilità di chiudere in bellezza con il match di domani pomeriggio. Qualificazione raggiunta anche da Andorra, che finora ha totalizzato 3 successi e 5 ko, un record che le garantisce la certezza di approdare tra le migliori 16 del torneo. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 13 ottobre, i bianconeri si sono imposti per 66-82.

Discorso ben diverso per la Happy Casa Brindisi, che alle ore 20.30 affronterà il Filou Oostende al “PalaPentassuglia” con l’obiettivo di centrare una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica qualificazione. I pugliesi hanno vissuto un inizio di stagione superlativo: in campionato la battuta d’arresto di sabato contro Pesaro ha interrotto una striscia di nove successi consecutivi che aveva condotto la squadra di Francesco Vitucci in vetta alla classifica, mentre in Champions League il record attuale è di 2-1. Nel match d’andata, giocato il 9 dicembre, Brindisi ha vinto in Belgio per 80-92 e ora andrà a caccia del bis per conservare il primato nel girone H, al momento in coabitazione con il San Pablo Burgos.

Credit: Ciamillo