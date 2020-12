Basket, i migliori italiani dell’undicesima giornata di Serie A. Totè segna il riscatto Fortitudo, giovani azzurri in mostra

Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori giocatori italiani nell’undicesima giornata della Serie A di basket.

Leonardo Totè: la rinascita della Fortitudo riparte proprio dal giovane lungo azzurro. Un giocatore che sembrava ormai fuori dal progetto, che ha fatto tanta fatica in questo inizio di stagione e che tira fuori l’orgoglio contro la sua ex squadra (Pesaro), risultando il miglior marcatore dei suoi con 15 punti. Una prestazione importante per il futuro per un ragazzo che può essere il simbolo della cura Dalmonte.

Loading...

Loading...

Leonardo Candi: Reggio Emilia domina sul campo di Varese e lo fa grazie ad un ottima prestazione della guardia italiana, che mette a referto 15 punti con 22 di valutazione. Continua l’ottimo campionato della squadra di Antimo Martino, che punta molto sul nucleo italiano.

Andrea Pecchia: Cantù cade a Trento in un finale concitato con la schiacciata del sorpasso di Williams. Resta però la grande prestazione di uno dei leader della squadra brianzola. Doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi, per un 20 totale di valutazione e la conferma di un ragazzo di grande talento e già finito nel mirino di Sacchetti in chiave nazionale.

Gigi Datome: nel giorno della prima sconfitta in campionato della stagione, c’è comunque una buona notizia per l’Olimpia Milano ed è la buona partita dell’ex Fenerbahce dopo le ultime difficili settimane, condizionate da un infortunio muscolare. Alla fine sono sedici punti, con anche alcuni canestri nel finale che avevano riportato a contatto Milano nell’ultimo quarto.

Nicola Akele: anche lui esce sconfitto in questa giornata sul campo di una Dinamo Sassari, trascinata anche dai 10 assist di Marco Spissu (menzione d’onore). Restano, però, i 17 punti e 6 rimbalzi di un ragazzo in continua crescita e che sta trovando a Treviso l’ambiente giusto per fare un notevole salto di qualità.

Credit Ciamillo