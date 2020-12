Basket: l’Italia ha chiuso al terzo posto il FIBA Esports Open

L’Italia ha chiuso al terzo posto la seconda edizione del FIBA Esports Open. Un progetto quello degli esports che sta portando ottimi risultati alla Federazione Italiana Pallacanestro, visto che la squadra azzurra aveva vinto la Conference Europe nello scorso mese di giugno. In questa seconda edizione le squadre sono aumentate a diciassette ed il titolo è andato alla Turchia.

Proprio i turchi sono stati i giustizieri degli azzurri. L’Italia è stata sconfitta 56-55 in semifinale, subendo l’ultimo canestro all’ultimo secondo da parte del centro turco Fatih. In precedenza gli azzurri avevano battuto nella prima fase la Gran Bretagna (53-49), la Croazia (72-47) e Lituania (46-34), mentre nei quarti si erano imposti 53-41 contro il Portogallo.

Questo il commento di Iyass “KingOfAssists” Kamal, capitano e play della Nazionale: “La Turchia è la squadra più forte del Torneo, al di là di come possa andare la serie Finale. C’ègrande rimorso per come è andata. Sono forti e giocano da sempre insieme. Non abbiamo saputo gestire i vantaggi quando li abbiamo avuti, quasi avessimo avuto paura di vincere. Sicuramente, però, è stata un’importante esperienza per tutti noi: siamo cresciuti”.

IL TABELLONE DEL FIBA ESPORTS OPEN

Quarti di finale

Germania-Cipro 75-66

Turchia-Lettonia 57-41

Italia-Portogallo 53-41

Spagna-Gran Bretagna 72-75 d1ts

Semifinali

Germania-Gran Bretagna 66-60

Turchia-Italia 56-55

Finale (al meglio delle tre gare)

Germania-Turchia 0-2 (41-71, 59-65)