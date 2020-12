Basket, i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Marco Spissu si prende la scena a Bologna

Doveva essere la giornata del debutto di Marco Belinelli, con tanto di diretta della Rai a testimoniare, e invece così non è stato. In Virtus Bologna la scelta è stata quella di aspettare per farlo esordire: ieri, del resto, fin dal riscaldamento s’era capito l’andazzo. Filtra una certa rabbia della Rai per questa situazione, considerato anche il test delle 16:00 invece delle 20:45 come orario della partita trasmessa. La sfida con la Dinamo Sassari, che ha portato le V nere alla quarta sconfitta in casa, ha però messo in mostra due uomini che si sono trovati insieme in azzurro a Tallinn.

“Marco Spissu è il miglior play italiano in circolazione in Serie A“. Questo concetto è ormai ripetuto all’infinito, ma contiene dati reali, che lo suffragano. 19 punti, 4 rimbalzi e 6 assist per lui nella vittoria del Banco di Sardegna, che nel finale si trova per tre volte in lunetta e i sei tiri liberi conseguenti li manda tutti a segno con freddezza glaciale. Il concetto di sicurezza nei momenti decisivi lo aveva già ribadito nella bolla estone, con le due triple che hanno risolto Italia-Russia; ha inoltre vinto la sfida con Alessandro Pajola (8 punti, 3 rimbalzi, 6 assist), suo più che valido compagno in azzurro, ma in quest’occasione rimasto anche lui nella palude in cui la Virtus è stata infilata dai primi due quarti mostruosi di Eimantas Bendzius.

Di segnali da altri campi se ne sono visti insolitamente pochi. Il successo di Cremona in trasferta a Reggio Emilia ha anche un pezzo di marchio di Peppe Poeta, in una buona giornata da 10 punti, 6 assist e una certa importanza in più momenti della partita, compreso quello in cui si è trattato di chiuderla. Alla Vanoli va un plauso importante, perché tra un Covid e l’altro non metteva piede in campo da un mese abbondante. A Brescia, nella partita d’esordio di Maurizio Buscaglia, torna a vedersi, ammesso che se ne sia mai andata, la versione assist di Luca Vitali, che ne distribuisce otto; il tutto piace a Christian Burns, che i suoi 16 punti li realizza (ed era già una delle poche note positive della Germani finora).

Si rivede anche la mano di Andrea Cinciarini nel derby vinto dall’Olimpia Milano su Varese, con 7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per 12 di valutazione a contribuire, da capitano, al decimo successo in fila degli uomini di Ettore Messina, finora lanciatissimi.

