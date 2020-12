Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Venezia annienta Empoli, Ragusa vince il big match con Schio

Sono tre i match dell’undicesima giornata di Serie A1 di basket femminile che si sono svolti questa sera. Spicca la sfida tra due grandi della nostra pallacanestro, vale a dire Ragusa e Schio, terminata con il successo delle prime per 63-52. Brilla Romeo con 17 punti, ma la chiave del trionfo siculo è una difesa solidissima che ha tenuto sotto la doppia cifra tutte le cestiste del sodalizio veneto.

Tutto facile per la capolista Reyer Venezia che ha travolto Empoli con un roboante 103-52. La miglior marcatrice è stata Fagbenle che ne ha messi 24 in nemmeno ventidue minuti di impiego, di cui venti nel solo primo tempo. Il tutto, peraltro, tirando con un favoloso 12/15 dal campo. Altrettanto devastante è stata Francesca Pan, la quale, in uscita della panca, ha sfornato una prestazione da 17 punti e 8 assist.

Vince, ma a fatica, anche la Virtus Bologna, la quale supera, fuori casa, con il risultato di 67-72, Sesto San Giovanni. Le V-Nere, dopo una prima mezz’ora complicata, sono uscite alla distanza e sono riuscite a imporsi grazie a un ottimo quarto periodo. Fondamentali, nella vittoria del sodalizio del capoluogo dell’Emilia Romagna, sono stati i 23 punti di Williams, la quale ha tirato con un eccelso 8/12 dal campo.

