Pronostico rispettato al PalaSerradimigni nel (largo) anticipo della tredicesima giornata di Serie A1 2020-2021. Il Famila Schio di coach Pierre Vincent passa senza mai avere timori contro la Dinamo Sassari, palesando l’evidente differenza di valori tra le due squadre, l’una in lotta per le posizioni di vertice, l’altra invischiata nella zona playout. 51-71 il punteggio finale, con le ospiti sospinte dai 12 punti di Kim Mestdagh e dagli 8 con 12 rimbalzi di Sandrine Gruda. Le ragazze di coach Antonello Restivo, invece, trovano punti soltanto da cinque giocatrici, tra cui Kennedy Burke (16) e Sierra Calhoun (14).

Assenze diverse per le due squadre: Sassari ha la rotazione ridotta a sette perché non ha la capitana Cinzia Arioli (in panchina pro forma) per infortunio, Schio tiene fuori Natalie Achonwa e Giorgia Sottana. Cambia poco, dato che Mestdagh si fa subito carico dell’allungo scledense nelle prime fasi, con un divario che progressivamente aumenta fino al 7-20 di fine quarto d’apertura. Non c’è una sola protagonista per il Famila, ma tutte mettono il loro mattoncino: c’è il momento di Cinili, quello di Dotto, e poi c’è il punteggio dell’intervallo, un chiaro 19-40.

Con Gruda che, come al solito, fa quel che vuole sotto canestro, Schio avvicina e supera le 30 lunghezze di vantaggio nel terzo periodo (26-57, firmato Dotto), poi un paio di triple di Calhoun e liberi suoi e di Burke accorciano le distanze (35-57 a 10′ dal termine). Le ospiti hanno però troppa esperienza per mollare la presa, con Andrè che si veste per qualche minuto da Gruda e tiene le redini della sfida. Finisce 51-71, le scledensi di fatto chiuderanno il girone d’andata dopo aver iniziato quello di ritorno, dovendo recuperare il 6 gennaio contro Lucca (al momento scossa dall’addio, in circostanze al momento poco chiare, di Laura Spreafico) dopo il ritorno con Campobasso (che ha ingaggiato Ivana Tikvic).

DINAMO SASSARI-FAMILA WUBER SCHIO 51-71 (7-20, 19-40, 35-57)

SASSARI – Calhoun* 14, Cadoni ne, Arioli ne, Mataloni* 5, Costantini ne, Gagliano, Fekete* 5, Cantone, Scanu ne, Burke* 18, Pertile* 6, Fara ne. All. Restivo

SCHIO – Keys 6, Mestdagh* 12, Cinili 6, Gruda* 8, De Pretto* 7, Crippa 8, Andrè 6, Dotto* 7, Trimboli 7, Harmon* 4. All. Vincent

Credit: Ciamillo