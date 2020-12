Basket femminile: ranking mondiale FIBA, variazioni di rilievo quasi nulle. Italia sedicesima, guidano gli Stati Uniti

L’ultimo ranking FIBA per quanto riguarda il settore femminile, rilasciato dopo la conclusione delle finestre di qualificazione agli Europei di Spagna e Francia 2021, non fa registrare grandissime variazioni ai piani alti, così come non ne mette in evidenza per l’Italia.

La Nazionale azzurra, infatti, rimane al 16° posto, collocandosi nel ruolo di nona miglior europea in una classifica che, appunto, dal Vecchio Continente è dominata, anche se non guidata. In testa, infatti, restano gli Stati Uniti seguiti dall’Australia e dalla Spagna.

L’unico cambiamento di rilievo riguarda il sorpasso del Belgio sulla Turchia al sesto posto. I balzi più importanti arrivano da Finlandia (58° posto, +8), Bulgaria (44°, +6), Macedonia del Nord (73°, +6), Uzbekistan (82°, +5), Estonia (56°, +4). Le discese di maggior impatto, invece, sono di Iran (81°, -8), Siria (91°, -8), Norvegia (93°, -7), Singapore (83°, -5), Saint Vincent e Grenadine (92°, -4). Sono ad oggi rappresentati 124 Paesi in questa classifica, dagli USA leader fino alla Tanzania ultima.

