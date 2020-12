NBA, il futuro di James Harden è nebuloso: la stella di Houston vuole una contender

Il mercato NBA di questa offseason è stato parecchio movimentato, con squadre che si sono rinforzate ed altre che necessariamente hanno perso invece un po’ del loro appeal per le zone alte della classifica, tentando di ricostruire la franchigia per un futuro roseo. Nella seconda lista ci sono sicuramente gli Houston Rockets: i texani hanno sconfessato tutto il lavoro fatto lo scorso anno da Daryl Morey, prima tornando ad un assetto più tradizionale con dei lunghi di spessore come Christian Wood e Demarcus Cousins, poi bocciando senza appello l’esperimento Harden-Westbrook spedendo il secondo a Washington in cambio di John Wall, così come l’ex compagno di ateneo Cousins tutto da verificare a causa degli infortuni. Ma i razzi potrebbero perdere anche James Harden.

L’MVP della stagione 2018 ha fatto storcere il naso con la sua partecipazione alla festa di compleanno del rapper Lil Baby ad Atlanta mentre i suoi compagni di squadra iniziavano la preparazione in vista dell’inizio della stagione, ma il suo rientro nei ranghi, con l’arrivo a Houston nella giornata di ieri, sembra non aver messo le cose a posto. Il leader tecnico dei Rockets ha lasciato intendere di essere disposto ad accettare offerte da contenders, per prendersi il tanto agognato anello da anni inseguito. Secondo quanto dichiarato da Kelly Iko di The Athletic, è già la terza volta che il ‘barba’ manda un ultimatum alla dirigenza, che nel 2017 rispose prendendogli Chris Paul e nel 2019 affondò il colpo su Russell Westbrook.

Tra le squadre più interessate ci sono i Philadelphia 76ers, che in dirigenza hanno assunto proprio quel Daryl Morey salutato in malo modo poco più di un mese fa. Nelle scorse settimane si era alzato un gran polverone circa l’interessamento dei Brooklyn Nets, con cui avrebbe potuto creare uno sfavillante terzetto con Kevin Durant e Kyrie Irving. Ma Houston vorrà certamente tanto per la propria stella: un giocatore di livello e asset futuri per alleggerire il peso della cessione e costruire un nuovo futuro in Texas.

Foto: Lapresse