Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: Italia nella bolla di Istanbul a febbraio

L’Italia giocherà nella bolla di Istanbul le qualificazioni agli Europei femminili del 2021 in Spagna e Francia. La FIBA ha infatti appena comunicato questa decisione a causa del fatto che, nel girone D, con azzurre, Repubblica Ceca, Danimarca e Romania, nessuno di questi Paesi si è accollato l’onere di ospitare tutte in sede unica (e controllata).

Nella precedente bolla, quella di Riga, la Nazionale, allenata per la prima volta da Lino Lardo, è stata in grado di rimediare alla sconfitta con la Repubblica Ceca in quel di Cagliari (a novembre 2019, con successiva vittoria sulla Danimarca) grazie alle vittorie sulla Romania e proprio sulle ceche. In quest’ultima occasione non è stata ribaltata la differenza canestri, ma anche il secondo posto darebbe sicurezze pressoché totali circa l’ingresso nel gotha del basket europeo.

Queste, nel complesso, le altre bolle, nelle quali i giorni di gara sono attualmente previsti nelle date del 4 e del 6 febbraio:

Gruppo A (Lubiana, Slovenia): Bulgaria, Grecia, Islanda, Slovenia

Gruppo B (Podgorica, Montenegro): Israele, Montenegro, Svezia

Gruppo C (Orenburg, Russia): Bosnia-Erzegovina, Estonia, Russia, Svizzera

Gruppo D (Istanbul, Turchia): Italia, Repubblica Ceca, Danimarca, Romania

Gruppo E (Istanbul, Turchia): Albania, Lituania, Serbia, Turchia

Gruppo F (Riga, Lettonia): Bielorussia, Gran Bretagna, Polonia

Gruppo G (Matosinhos, Portogallo): Belgio, Finlandia, Portogallo, Ucraina

Gruppo H (Piestany, Slovacchia): Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia

Gruppo I (Riga, Lettonia): Croazia, Germania, Lettonia, Macedonia del Nord

