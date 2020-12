Grandissimo colpo di mercato per l’Umana Reyer Venezia femminile, che ha annunciato quest’oggi tramite un comunicato ufficiale di aver trovato l’accordo con la giocatrice americana Natasha Howard. Si tratta di un innesto davvero notevole per il nostro massimo campionato di basket, che arriva proprio a due giorni dallo scontro diretto decisivo per il primato della classifica al termine del girone d’andata della regular season tra le venete e la Virtus Bologna.

Nata a Toledo, in Ohio, il 2 settembre 1991, Howard vanta in palmares tre titoli WNBA conquistati nel 2017 con Minnesota Lynx, nel 2018 e nel 2020 con Seattle. L’ala grande statunitense è stata inserita per due volte nel miglior quintetto difensivo WNBA (2018 e 2019) ed in un’occasione (2019) si è guadagnata anche l’ingresso nell’All-WNBA First Team. Sempre nel 2019, stagione conclusa con 18,1 punti e 8,2 rimbalzi di media a partita, è stata premiata come miglior giocatrice difensiva del massimo campionato femminile americano.

Fuori dai confini USA, Howard ha giocato con Elitzur Ramla (Israele), Yakın Doğu Üniversitesi (Cipro), KB Stars Saoul (Korea), Samsung Life Blue Minx Yongin (Korea), Famila Schio (Italia), Zhejiang Far East (Cina), Xinjiang Magic Deer (Cina), Inner Mongolia (Cina) e Dynamo Kursk (Russia), con cui è arrivata in finale di Eurolega.

Foto: Lapresse