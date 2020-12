Basket femminile, Eurolega: Schio, ko di misura con Girona

Seconda sconfitta in tre incontri per Schio nell’Eurolega femminile 2020-2021, con le venete che cedono di misura contro Girona. Non bastano i 28 punti di Sandrine Gruda a Schio che, così, scivola in classifica.

Parte bene Schio, che con la solita Sandrine Gruda si porta subito sul 4-0. È poi Giorgia Sottana a tenere le ospiti avanti nel punteggio, anche se Girona subito mostra di voler rispondere colpo su colpo. Una tripla sempre di Sottana dà il +5 dopo quattro minuti di gioco, ma una tripla di Paola Ferrari riporta le spagnole vicine. Schio si blocca in attacco negli ultimi tre minuti, non riesce più a segnare e Girona proprio allo scadere agguanta il primo vantaggio del match con il canestro di Giedre Labuckiene per il 23-21.

Il blackout offensivo delle venete continua a inizio secondo quarto e Gruda e socie hanno bisogno di più di due minuti per ritrovare la via del canestro e Girona intanto allunga fino al 29-21. Percentuali basse per entrambe le squadre nella prima metà del quarto, con Girona che ha un parziale di 11-4, ma poi Natalie Achonwa trova finalmente i guizzi giusti e Schio torna a -5. Si continua con le spagnole che tentano l’allungo decisivo e le venete che si rifanno sotto e si va al riposo lungo con Girona avanti 46-39.

Spagnole che provano a gestire il vantaggio a inizio terzo quarto, anche se arriva qualche errore al tiro di troppo e Schio prova ad approfittarne, ma sbagliano anche le venete e Girona va sul +10 dopo quattro minuti di gioco. Ma ancora una volta sono Gruda e Achonwa a dare la sveglia alle ragazze venete e un bel parziale di 9-0 le riporta assolutamente in partita, con le spagnole avanti di un solo punto. Ma Schio non si ferma qui, con il canestro di Francesca Dotto che dà il vantaggio alle ospiti. Si gioca, così, punto a punto in questo finale di quarto e si va all’ultimo riposo sul 61-60 per le spagnole.

Si continua con una sfida colpo a colpo a inizio ultimo quarto, con le spagnole che ancora una volta cercano l’allungo e Schio che resta in scia e, anzi, si porta avanti. A metà quarto, però, Girona trova un break importante, e si porta avanti di cinque punti. Prova a rientrare in partita Schio, con Mestdagh, mentre è un canestro della Achonwa a 90 secondi dalla fine dà il pareggio alle venete. Ma è il canestro di Sonja Vasic a 30 secondi dalla fine a condannare Sottana e compagne alla seconda sconfitta in tre gare nella bolla di Girona.

SPAR GIRONA-FAMILA WUBER SCHIO 85-81 (23-21, 46-39, 61-60)

GIRONA – Vasic 16, Araujo 14, Labuckiene 13

SCHIO – Gruda 28, Achonwa 15, Harmon 13

Foto: fiba.basketball