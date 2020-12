Basket, Eurolega: i risultati di oggi (11 dicembre). James domina il derby di Mosca, l’Olimpia cade a Barcellona

Si è chiusa la tredicesima giornata dell’Eurolega. Un turno di coppa che ha visto Mike James dominare il derby di Mosca, vinto dal CSKA contro il Khimki per 96-87. Prestazione fenomenale dell’ex Milano, che ha sfiorato la tripla doppia con 36 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, vincendo il duello a distanza con Alexey Shved, che ha chiuso, invece, il suo match con 26 punti e 6 assist.

CSKA Mosca che resta in testa alla classifica insieme al Barcellona, che ha superato l’Olimpia Milano per 87-71. Un punteggio troppo severo per la squadra di Ettore Messina, totalmente crollata negli ultimi cinque minuti con un parziale di 19-0 da parte degli spagnoli, nonostante i 23 punti finali di Malcolm Delaney.

Loading...

Loading...

Continua l’ottimo momento del Bayern Monaco, che vola al terzo posto della classifica (9-4), dopo aver dominato in casa contro i francesi dell’Asvel per 76-62 con 17 punti di Jalen Reynolds. Colpo esterno per lo Zalgiris Kaunas sul campo del Panathinaikos per 81-69 con uno scatenato Marius Grigonis da 24 punti.

RISULTATI EUROLEGA (11 DICEMBRE)

Khimki Mosca-CSKA Mosca 87-96

Panathinaikos-Zalgiris Kaunas 69-81

Bayern Monaco-Asvel Villeurbanne 76-62

Barcellona-Olimpia Milano 87-71

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Michele Morrone/LPS