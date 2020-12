L’Olimpia Milano tiene testa in modo decisamente caparbio alla capolista CSKA Mosca, nell’odierno match di Eurolega 2020-2021, ma deve arrendersi a i russi dopo un supplementare. La decide uno dei tanti ex della partita, vale a dire Daniel Hackett. L’azzurro, con due triple pesanti come macigni messe a segno nei minuti conclusivi dell’overtime, manda l’incontro in archivio con il risultato di 87-91 in favore dei russi.

L’incontro inizia in modo decisamente combattuto. Leday segna sei punti nella prima frazione di gioco e permette a Milano di chiudere in parità, sul 17-17, il quarto inaugurale. Con un Hackett polemico ex e un Milutinov incontenibile, il CSKA allunga a metà del secondo periodo e trova anche il +9 sul 27-36. I meneghini, però, non si lasciano travolgere e grazie ai canestri di Shields e Hines riescono a ridurre lo svantaggio a -6 prima della pausa lunga.

Il terzo periodo, dunque, inizia con il CSKA avanti 33-39. I russi, tuttavia, con Shengelia rallentato dai falli e un Mike James che fatica a entrare in ritmo, non riescono ad allungare. Milano, trascinata da Punter, resta quindi a contatto e a poco più di un minuto dalla fine del quarto è in grado di effettuare il sorpasso con un canestro di Datome che regala ai suoi il 55-53. Voigtmann e James, però, non ci stanno e con una tripla ciascuno permettono alla capolista dell’Eurolega di andare all’ultimo riposo avanti 58-59.

I russi non ce la fanno a scappare nemmeno all’inizio dell’ultimo quarto e, anzi, Milano, a cinque minuti dalla fine, riesce addirittura a ritrovare il vantaggio, sul 67-66, con un canestro del Chacho Rodriguez. Con quattro liberi consecutivi a segno, tuttavia, Daniel Hackett rida ossigeno ai moscoviti regalando loro il +3 sul 69-72. L’Olimpia, però, torna a -1, sul 73-74, a due minuti dalla fine, grazie a un canestro di Shields. A un minuto e trentotto secondi dal suono della sirena, Mike James risponde con due due punti pesantissimi.

Coach Messina, dunque, chiama time out e, dopo appena dieci secondi dal ritorno in campo, Leday è abile a subire fallo e a convertire ambedue i tiri liberi conseguenti. Il CSKA, tuttavia, ha di nuovo risposto a tono con un canestro da due di Milutinov su assist di Mike James. Durante l’azione seguente, Punter fa fallo in attacco, ma i russi non ne approfittano dato che, una volta ricevuto il possesso, si fanno soffiare il pallone da Delaney.

Ancora Leday, in seguito, ha subito fallo e messo a segno i liberi, portando i meneghini sul 77-78. Il CSKA ha quindi chiamato time out e, una volta tornati in campo, Milutinov ha subito fallo ed è andato in lunetta, ma ha convertito solo uno dei due liberi. Milano, così, è riuscita a trovare il pari, sul 79-79, a undici secondi dalla sirena, con un canestro di Delaney.

A un secondo dalla fine, quando la partita pareva ormai destinata all’overtime, Mike James ha subito fallo e segnato uno dei due liberi. Sembrava finita, ma in uscita dal time out chiamato da coach Messina, Kyle Hines è riuscito a sua volta a subire fallo, nonostante mancasse pochissimo alla fine del quarto periodo, e segnando un libero su due ha mandato la sfida al supplementare.

Nell’overtime, tuttavia, Milano non ce l’ha più fatta a tenere testa al CSKA Mosca. Uno straripante Daniel Hackett ha segnato due triple consecutive e pesantissime che hanno permesso ai russi di raggiungere il +6, sull’84-90, a un minuto dal suono della sirena. Uno svantaggio troppo pesante che i meneghini non sono più riusciti a colmare.

IL TABELLINO DI OLIMPIA MILANO – CSKA MOSCA 87-91 (17-17, 16-22, 25-20, 22-21, 7-11)

MILANO: Punter 17, Leday 17, Roll, Rodriguez 4, Tarczewski 1, Biligha, Cinciarini, Delaney 11, Shields 13, Brooks 2, Hines 10, Datome 4

MOSCA: Bolomboy 2, Khomenko, James 20, Hilliard 7, Ukhov, Hackett 19, Antonov, Strelnieks 3, Voigtmann 13, Shengelia 8, Milutinov 17, Kurbanov 2

Foto: LPS