Basket, Eurolega: i risultati di oggi. Milano va ko, l’Alba Berlino espugna Valencia, vince il CSKA Mosca

Serata amara per l’Olimpia Milano che cede in casa al Panathinaikos nella dodicesima giornata dell’Eurolega. La squadra di Ettore Messina si è fatta rimontare nel secondo tempo dai greci, che si sono imposti in un finale concitato per 80-77 con 16 punti del grande ex Nemanja Nedovic. Un ko che sicuramente rallenta la corsa alle posizioni di vertice dell’Olimpia.

Una serata che ha visto un altro colpo esterno a sorpresa ed è quello dell’Alba Berlino, battuta nettamente proprio da Milano nella serata di martedì. I tedeschi hanno espugnato il campo del Valencia per 100-92 grazie ad un terzo quarto fenomenale (32-15). Protagonisti del match sicuramente Jayson Granger con 17 punti ed anche Luke Sikma, autore di una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi.

Il solito Mike James (16 punti) trascina il CSKA Mosca alla comoda vittoria contro l’Olympiacos per 80-61, con i russi che confermano il loro primo posto in classifica. Vittoria importante per il Maccabi Tel Aviv, che si rilancia dopo il successo casalingo contro la Stella Rossa per 81-76 con 23 punti di Scottie Wilbekin. Vince anche il Fenerbahce in trasferta sul campo dello Zenit San Pietroburgo per 73-65.

RISULTATI EUROLEGA (3 DICEMBRE)

CSKA Mosca – Olympiacos 80-61

Zenit San Pietroburgo – Fenerbahce 65-73

Maccabi Tel Aviv – Stella Rossa Belgrado 81-76

Olimpia Milano – Panathinaikos 77-80

Valencia – Alba Berlino 92-100

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Credit Ciamillo