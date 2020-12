Basket, EuroCup: Venezia ko con il Bourg, (quasi) addio ai sogni di gloria

Perde la Umana Reyer Venezia nel recupero della terza giornata di EuroCup contro il Bourg de Bresse e, virtualmente, dice addio ai sogni playoff. Un ko figlio di un match in cui i veneti sono stati sempre obbligati a rincorrere. Un ko che significa per Venezia uno score di 2 vinte e 5 perse a tre giornate dal termine, con la zona playoff lontanissima.

Parte meglio Venezia, che nei primi minuti guida quasi sempre il match, arrivando anche sul 9-5, grazie ai punti di Fotu e Casarin. Risponde il Bourg en Bresse con i canestri di Andjusic, con gli ospiti che piazzano un parziale di 19-6 e vanno sul +9. Prova a reagire Venezia con Chappell e Daye e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti 29-23.

Il secondo quarto vede nuovamente il Bourg en Bresse accelerare, con i canestri di Allen, Pelos e Peacock che fanno volare via gli ospiti. È ancora Chappell, con una tripla, a smuovere Venezia, che trova i primi punti dopo 4 minuti di gioco. Poi sono Casarin e Daye a insistere, per un parziale di 11-0 per i veneti che li riporta a -5 a due minuti e mezzo dal riposo. Si chiude, così, un quarto dal punteggio bassissimo, 11-13, con il Bourg en Bresse che va all’intervallo avanti 42-34.

Accelera nuovamente la formazione francese a inizio secondo tempo, con la tripla di Bramos a fermare l’emorragia per Venezia, che però dopo tre minuti di gioco si trova a -13 con la tripla di Andjusic a fare male. Sono proprio i canestri da oltre il perimetro a fare la differenza in questo quarto, con gli ospiti che dopo averne realizzato uno solo in 20 minuti, ne mettono a segno ben 3 in 5 minuti, allontanando Venezia ogni volta che prova a rifarsi sotto. Un gioco da tre punti per Daye, però, permette ai padroni di casa di tornare in singola cifra, sul 53-60 a 3 minuti e mezzo dall’ultima pausa. Chappell accorcia ancora, ma l’ennesima tripla, questa volta firmata Peacock smorza gli entusiasmi di Venezia. Chappell insiste, questa volta anche lui da tre e si va all’ultimo break con i francesi avanti 66-60.

A inizio ultimo quarto Daye dà il -4 alla Reyer, ma è il solito cecchino Andjusic a ricacciare indietro i padroni di casa e tenere il Bourg en Bresse avanti con un buon vantaggio. Ancora una tripla di Daye riporta sotto Venezia, ma i francesi controllano il vantaggio, con l’ala americana che tiene viva la squadra di casa mentre si entra negli ultimi 4 minuti di gioco. È ancora Daye ad andare a canestro (9 punti in 6 minuti del quarto) e a portare Venezia per la prima volta da tanto a un canestro di distacco. Il Bourg, però, risponde con un miniparziale di 3-0 e riallunga. Una tripla di De Nicolao rimette i veneti in partita, ma risponde Kadeem Allen e a 60 secondi dalla fine sono sei i punti di vantaggio degli ospiti. Una palla persa di Chappell condanna Venezia, che subisce un canestro in contropiede e vede il Bourg en Bresse scappare via.

UMANA REYER VENEZIA-JL BOURG EN BRESSE 76-86 (23-29, 34-42, 60-66)

TOP SCORER

VENEZIA – Daye 23, Chappell 17, Casarin 17

BOURG – Andjusic 27, Allen 19, Omic 14

