Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia crolla in casa del Bourg en Bresse

Si complica il cammino europeo della Umana Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele è crollata in casa dei francesi del Bourg En Bresse nell’ottava giornata di EuroCup. Una sconfitta nettissima per Venezia (87-59), che adesso si trova obbligata a vincere il match di domani sempre con la formazione transalpina (recupero della terza giornata) per avere ancora speranze di accedere alla Top-16.

Protagonista del match Danilo Andjusic, che ha messo a referto 21 punti. In doppia cifra chiudono anche Zachery Peacock, Kadeem Allen (entrambi con 13 punti) e Thomas Scrubb (10). A Venezia non bastano i 13 punti di Michael Bramos e i 12 di Austin Daye.

Una partita dominata dai padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto sopra di undici punti (27-16). Venezia ha provato a reagire nel secondo quarto, riuscendo a contenere il divario sul -3. Bourg ha poi allungato in maniera decisiva nel terzo quarto (parziale di 24-12), facendo calare il sipario sul match con ancora 10 minuti da giocare.

Questo il tabellino della partita

JL BOURG EN BRESSE – UMANA REYER VENEZIA 87-59 (27-16, 20-18, 24-12, 16-13)

Bourg: Allen 13, Rey, Benitez, Courby 7, Wright 2, Asceric 6, Pelos 11, Peacock 13, Dary-Sagnnes, Scrubb 10, Omic 4, Andjusic 21

Venezia: Casarin 6, Stone 8, Bramos 13, Daye 12, Vidmar 2, Chappell 10, D’Ercole, Possamai 2, Biancotto 2, Fotu 4

