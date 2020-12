Basket, Eurocup 2020-2021: una Reyer Venezia già eliminata sfida il Partizan nel suo ultimo match europeo della stagione

Un’Umana Reyer Venezia che non ha più nulla da chiedere all‘Eurocup 2020-2021, stante il fatto che è già matematicamente fuori, affronferà domani il Partizan di Belgrado nel suo ultimo incontro della fase a gironi della seconda competizione continentale. Non è nemmeno una sfida che interessa particolarmente i serbi, dato che questi non possono migliorare la quarta posizione che occupano al momento nel gruppo A poiché la differenza canestri con l’Unics, il sodalizio che siede in terza piazza, è a loro sfavore.

I lagunari, dunque, giocheranno solo per l’onore. Una vittoria, contro un avversario comunque di rango, potrebbe far morale in una stagione fin qui decisamente sotto le aspettative per gli ultimi campioni d’Italia. Venezia, infatti, non solo è già uscita malamente dalla seconda competizione continentale, ma anche in campionato, al momento, si trova fuori dalla zona playoff con un record che, dopo dodici incontri disputati, è di sei vittorie e sei sconfitte.

Ad ogni modo, probabilmente ambedue i sodalizi cercheranno di far giocare il meno possibile i loro cestisti di maggior spicco, dato che non vi è alcuna posta in palio. Lo stesso Partizan, al momento, non sta incantando in quest’annata e in Lega Adriatica si trova solamente al sesto posto nella graduatoria. Dunque, entrambe le squadre hanno altre priorità rispetto a questa sfida che sulla carta avrebbe comunque un certo fascino.

Credit: Ciamillo