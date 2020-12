Basket, EuroCup 2020-2021: programmati i recuperi di Virtus Bologna e Venezia

L’EuroCup ha deciso le date per i recuperi di tutti i match della prima fase saltati a causa della positività all’interno dei vari gruppi squadra. Sono due le partite che coinvolgono dei club italiani. La prima è quella della Virtus Bologna, che affronterà gli spagnoli del Morabanc Andora il 22 dicembre in un match valido per l’ottava giornata. La squadra di Djordjevic si è già qualificata da tempo per la prossima fase e guida il gruppo C da imbattuta con otto vittorie in altrettante partite.

Sfida di fine anno (si giocherà il 29 dicembre), invece, per la Reyer Venezia, che ospiterà i serbi del Partizan Belgrado. Purtroppo è un incontro che non ha valore per la classifica, visto che i veneti sono già stati matematicamente eliminati dalla competizione e puntano solo a chiudere con onore con una vittoria contro una formazione che può ancora ambire a vincere il girone A.

Loading...

Loading...

RECUPERI EUROCUP 2020-2021

ROUND 5

10 Dicembre ore 18.30 Cedevita Olimpija Lubiana-Promitheas

14 Dicembre ore ore 20.00 Nanterre-Bursaspor

ROUND 6

29 Dicembre ore 19.00 Monaco-Andorra

ROUND 7

11 Dicembre ore 19.00 Buducnost-Boulogne

18 Dicembre ore 17.30 Lietkabelis-Monaco

29 Dicembre ore 20.30 Venezia-Partizan Belgrado

30 Dicembre ore 20.45 Badalona-Bourg en Bresse

ROUND 8

22 Dicembre ore 17.00 Promitheas-Bursaspor

22 Dicembre ore 19.00 Virtus Bologna-Andorra

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo