Basket, Eurocup 2020-2021: il Partizan surclassa la Reyer Venezia

La Reyer Venezia è stata letteralmente surclassata dal Partizan di Belgrado nell’ultimo match della fase a gironi di Eurocup 2020-2021. I serbi, infatti, si sono imposti con un roboante 59-79. L’incontro, ad ogni modo, non aveva alcun valore per i lagunari. Gli ultimi campioni d’Italia, infatti, erano già matematicamente esclusi dalla seconda competizione continentale e giocavano solo per l’onore.

La Reyer, per la verità, aveva iniziato meglio la partita, spinta da un Watt autore di una comunque ottima prestazione da 21 punti, e dopo i primi due quarti era avanti 33-27. Tuttavia, il Partizan, trascinato da un ispirato Rashawn Thomas e da una difesa d’acciaio, ha letteralmente ribaltato l’incontro negli ultimi due quarti. Nei venti minuti conclusivi, infatti, i serbi hanno piazzato un parziale di 52-26.

Ad ogni modo, il successo odierno non serve granché al Partizan. Il sodalizio di Belgrado, infatti, il quale ha concluso il girone al quarto posto, l’ultimo disponibile per accedere alla fase successiva, non aveva modo di rimontare posizioni poiché ha la differenza canestri negli scontri diretti a sfavore nei confronti dell’Unics terzo e ha perso ambedue le sfide col Bourg secondo.



Credit: Ciamillo