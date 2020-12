Basket, EuroCup 2020-2021: il calendario e le date delle Top 16 per Virtus Bologna e Trento

Alla fine dell’ultimo recupero di stagione regolare, è stato immediatamente rilasciato il calendario delle Top 16 di EuroCup 2020-2021, con due squadre italiane coinvolte: Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trento.

Raggruppamenti ben diversi, quelli toccati in sorte alle nostre formazioni, con le V nere che si ritrovano nel girone G con Cedevita Olimpia Lubiana, JL Bourg en Bresse (che, perdendo con la Joventut Badalona, ha “rimosso” l’UNICS Kazan da questo spot) e Buducnost, con quest’ultima che è la squadra in cui attualmente milita Amedeo Della Valle.

Per quel che invece concerne la formazione allenata da Nicola Brienza, gli avversari del girone F sono Boulogne Metropolitans 92 (ex Racing Paris, Paris-Levallois e Levallois Metropolitans), Lokomotiv Kuban Krasnodar e Partizan Belgrado.

Di seguito il calendario completo delle partite di Virtus Bologna e Trento nelle Top 16 di EuroCup. Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player: non è noto ad oggi se ci saranno passaggi su Eurosport 1 e 2.

TOP 16 EUROCUP 2020-2021: CALENDARIO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 18:30 – vs Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 20:45 – @ JL Bourg en Bresse

Martedì 26 gennaio 2021, ore 20:30 – vs Buducnost Podgorica

Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 19:00 – @ Buducnost Podgorica

Martedì 2 marzo 2021, ore 18:30 – @ Cedevita Olimpia Lubiana

Martedì 9 marzo 2021, ore 20:30 – vs JL Bourg en Bresse

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 20:30 – @ Partizan Belgrado

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 20:00 – vs Lokomotiv Kuban Krasnodar

Martedì 26 gennaio 2021, ore 20:00 – @ Boulogne Metropolitans 92

Martedì 2 febbraio 2021, ore 20:00 – vs Boulogne Metropolitans 92

Mercoledì 3 marzo 2021, ore 20:00 – vs Partizan Belgrado

Mercoledì 10 marzo, ore 17:30 – @ Lokomotiv Kuban Krasnodar

