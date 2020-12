Basket, Cremona asfalta Cantù nel recupero della 7ª giornata di Serie A

Archiviato il lungo periodo di inattività, la Vanoli Cremona è tornata più in forma che mai. Dopo il successo extralarge sul campo di Reggio Emilia, la squadra allenata da Paolo Galbiati stravince il derby contro Cantù con il punteggio di 101-67 e agguanta la zona playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

L’avvio del match è equilibrato, ma i padroni di casa non ci mettono molto a carburare e andare in fuga: sul 10-12, infatti, arriva un super parziale di 17-2 che permette alla Vanoli di chiudere il primo quarto avanti di tredici lunghezze (27-14). Cantù prova a rifarsi sotto nel corso del secondo periodo e arriva fino al -7, ma anche in questo caso soffre il finale: un parziale di 7-0 spinge Cremona sul 51-36 all’intervallo.

Il derby a questo punto pare già segnato, anche perché i cremonesi non si fermano e allungano ulteriormente nel terzo quarto (chiuso sul +18) e poi nell’ultima frazione di gioco: il risultato finale dice 101-67. I principali protagonisti del successo della Vanoli sono Daulton Hommes, top scorer con 23 punti, Jarvis Williams, autore di 20 punti, e TJ Williams, che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 assist. A Cantù non basta la buona prestazione del giovanissimo Gabriele Procida, che chiude a quota 15 punti.

TABELLINO

VANOLI CREMONA – ACQUA S. BERNARDO CANTU’ 101-67 (27-14, 24-22, 21-18, 29-13)

CREMONA – Hommes 23, J. Williams 20, T. Williams 16, Lee 14, Palmi 10

CANTU’ – Procida 15, Bayehe 13, Johnson 10

Credit: Ciamillo