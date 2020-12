Basket, Champions League 2020-2021: cambia ancora il format. Seconda fase a gironi, poi le Final 8

Cambia per la seconda volta il format di Basketball Champions League 2020-2021. Dopo che i gironi sono stati ridotti di dimensioni, portandoli a quattro squadre invece delle originarie otto (invertendo, di conseguenza, i due numeri), anche la strada che porta alla finale è stata modificata dal Board della competizione.

In particolare, dopo la fine della stagione regolare, previsto per il 26 e 27 gennaio del prossimo anno, non ci sarà il tabellone con ottavi, quarti di finale e Final Four, ma un diverso format che ricalca quelli di EuroCup e dei l’Eurolega fino ai primissimi Anni ’10. In sostanza, dal 2 e 3 marzo partiranno quelli che il comunicato ufficiale definisce playoff, ma che di fatto sono quattro gironi da altrettante squadre, che giocheranno tutte sei partite, tre in casa e tre in trasferta. Passeranno le prime due di ciascun raggruppamento, che andranno a giocare una Final 8. Il calendario verrà stabilito dopo il sorteggio di febbraio.

Sono tre le italiane attualmente impegnate nella principale competizione di area FIBA: Dinamo Sassari (3-0 nel girone A), Fortitudo Bologna (0-1 nel girone F) e Happy Casa Brindisi (1-1 nel girone H). Dopo la sosta per le nazionali, la competizione riprenderà con quattro partite martedì 8 dicembre e altrettante mercoledì 9.

Credit: Ciamillo