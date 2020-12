Basket, brutta tegola per l’Olimpia Milano: si ferma Sergio Rodriguez per un infortunio muscolare

Piove sul bagnato per l’Olimpia Milano dopo la bruttissima sconfitta subita ieri sera in Eurolega, facendosi rimontare quindici punti di vantaggio, contro il Panathinaikos. Il sodalizio del capoluogo lombardo, infatti, ha anche perso per infortunio uno dei suoi giocatori di riferimento, vale a dire lo spagnolo Sergio Rodriguez, il quale, in queste prime uscite nella massima competizione continentale, stava incantando. La point guard spagnola, infatti, in Eurolega viaggia a quasi 13 punti di media, con annessi 4,7 assist, tirando col 47% dal campo, col 40%, su ben 5,6 tentativi a partita, da tre e col 91% ai liberi.

Stante quanto affermato dal coach dei meneghini Ettore Messina in conferenza stampa, Rodriguez ha subito un infortunio muscolare e i tempi di recupero ancora non si conoscono. Il cestista verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma una sua eventuale assenza prolungata in Eurolega rischia di danneggiare e non poco Milano. I meneghini, dopo la sconfitta patita per mano del Panathinaikos, si trovano al settimo posto in classifica con il record di 6-4, ma ci sono diversi team che spingono per scalzarli dalla zona playoff.

Dopo due match abbordabili, tra campionato ed Eurolega, contro Varese e Khimki, per Milano, da metà dicembre, inizierà un vero e proprio tour de force. Nell’arco di tre settimane, infatti, l’Olimpia affronterà, nell’ordine, il Barcellona, Brindisi, attualmente seconda forza del campionato italiano, il Fenerbahce, l’Anadolu Efes, la Dinamo Sassari, i campioni di Spagna del Baskonia, la Virtus Bologna e il CSKA Mosca. Con un calendario di questo tipo, per l’Armani è importantissimo recuperare El Chacho il prima possibile.

