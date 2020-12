Baseball e Softball: le linee guida per le iscrizioni ai campionati 2021

Il “Batti & Corri” italiano inizia all’organizzazione dei campionati nazionali 2021, sia per il baseball sia per il softball. Con un messaggio comparso sul sito della FIBS infatti, il presidente federale Andrea Marcon ha riassunto lo stato delle cose facendo capire alle società in che direzione iniziare a muoversi.

“In questi giorni non vi comunicherò i format dei vari campionati e la compilazione dei calendari per il 2021: stiamo vivendo un anno particolare – ha affermato Marcon – che non ci ha ancora portato ad alcuni dati importanti, primo fra tutti quello relativo a una possibile data per tornare in campo”.

“Chiedo a tutti pazienza e coesione: sono sicuro che le cose si risolveranno al meglio. Assieme al Consiglio Federale, abbiamo deciso di instaurare una procedura particolare: vi chiediamo di effettuare le iscrizioni ai campionati 2021 entro il 31 dicembre di quest’anno, ma senza fare alcun tipo di pagamento (a livello di tasse di iscrizione, ndr), questo lo farete il 31 gennaio prossimo, quando avremo più elementi di valutazione sulla prossima stagione e potrete confermare la vostra partecipazione”.

“Siamo sicuri di poter fare vedere ancora una volta, in una stagione che dev’essere di rilancio, quanto noi del baseball e del softball siamo speciali”.

Poi una chiosa: “Mando un saluto a tutti i membri della FIBS e gli appassionati che hanno delle situazioni familiari difficili, nella speranza che tutto si possa risolvere. Vi siamo vicini”.

Foto: PhotoBass