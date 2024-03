Baseball, Italia: i 23 convocati che danno il via al progetto olimpico Los Angeles 2028

L’Italia del baseball ha iniziato a mettere nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E no, non è uno scherzo. Con un comunicato pubblicato sul sito FIBS, la Federazione Italiana Baseball Softball ha reso noto la prima lista di convocati per l’avvio del progetto che porterà la rappresentativa azzurra a provare a giocarsi il pass per i Giochi successivi a quelli di Parigi, quando il “Batti & Corri”, dopo Tokyo 2020, tornerà a far parte del programma olimpico.

Club Italia LA 28 – questo il nome del progetto per i primi 23 selezionati che si ritroveranno a Grosseto dal 2 al 7 aprile prossimi, come fa sapere il presidente federale Andrea Marcon: “Penso che sia un’occasione veramente importante, dopo l’esclusione della Nazionale di baseball dal Super Round dell’ultimo Europeo, subito ci siamo seduti con Mike (Piazza) e Guido (Poma) per individuare i problemi e le azioni necessarie per la ripartenza del programma e gli obiettivi del nuovo ciclo, che sono poi stati subito dopo ancora più indirizzati, vista la decisione del CIO di reinserire le discipline del diamante nel programma di Los Angeles.

“Club Italia LA28 – prosegue – è il brand che identifica il programma di sviluppo degli atleti che ha lo scopo di qualificare le nostre Nazionali per i Giochi del 2028, essenzialmente attraverso la creazione di opportunità di preparazione e gioco ad alto livello prima, dopo e, quando possibile, durante la stagione, ampliando il numero di mesi, di turni alla battuta e di riprese giocate per i ragazzi e le ragazze che questa qualificazione saranno chiamati a conquistarla sul campo. Si parte dal baseball, che ha un 2024 interlocutorio dal punto di vista degli impegni ufficiali, ma che presenta comunque l’occasione della Haarlem Baseball Week, senza dimenticare l’Europeo U18. Un po’ diverso il discorso per il softball, visto l’impegno Mondiale in casa e l’Europeo di settembre, ma lo stesso tipo di programmazione è già in atto anche per le ragazze”.

“Ovviamente, nell’uno e nell’altro caso – conclude Marcon – i gruppi di lavoro sono assolutamente aperti e lontani dall’esser definiti. Cammin facendo ci saranno opportunità per ciascuno di mettersi in luce ed entrare in squadra.”

Di seguito i nomi dei 23 selezionati che si ritroveranno quindi fra qualche giorno in Toscana per la prima tappa di questo progetto e percorso.