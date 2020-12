Australian Open 2021: saranno 10 gli italiani nelle qualificazioni di Doha, con Seppi e Musetti come capofila

Nonostante tante incognite, inizia a prendere forma il tabellone delle qualificazioni maschili dell’Australian Open 2021 che, giova ricordarlo, si disputerà a Doha in Qatar e non a Melbourne dal 10 al 13 gennaio. Per quanto riguarda la pattuglia italiana vedremo 10 giocatori iscritti, tre dei quali, come spiega UbiTennis.com, dovrebbero avere una testa di serie: Andreas Seppi. L’altoatesino, tra le altre cose, può ancora sperare in un ingresso diretto (dopotutto è il secondo in classifica fra gli esclusi dal tabellone principale dietro a Pedro Sousa) nel Major nel quale ha fatto sempre vedere le cose migliori della sua carriera, centrando per quattro volte gli ottavi di finale.

Per le altre due teste di serie passiamo quindi a Lorenzo Musetti, campione del torneo junior del 2018 (anche se non ha ancora esordito a Melbourne nel torneo dello Slam) e Federico Gaio, che cerca la terza presenza in un Major, dopo le due precedenti vissute a New York. Gli altri azzurri dovrebbero includere anche Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni.

Uscendo dai confini italici, nelle qualificazioni troveremo diverse vecchie conoscenze come Robredo, Stakhovsky, Troicki e Rosol, mine vaganti come Klizan, Gulbis, Dustin Brown e Tomic, e giovani rampanti come Seyboth Wild, Korda, Alcaraz Garcia, Nakashima, Gaston e Rodionov. Concludendo con i Protected Ranking, che oltre al già citato Brown include Kuznetsov e Thanasi Kokkinakis, alla ricerca di un po’ di tregua dagli infortuni.



