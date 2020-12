L’unica tappa delle America’s Cup World Series è ormai andata in archivio in quel di Auckland con la vittoria di Emirates Team New Zealand (5 successi e 1 sconfitta nel doppio Round Robin) davanti ad American Magic (4/2), Luna Rossa Prada Pirelli (3/3) e Ineos Team UK (0/6), perciò è giunto il momento di guardare ai prossimi fondamentali appuntamenti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.

D’ora in avanti si comincerà a fare maledettamente sul serio a partire dal 15 gennaio con la Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti che metterà in palio un pass per l’America’s Cup 2021. La manifestazione, in programma dal 15 gennaio al 22 febbraio 2021 sul golfo di Hauraki (in Nuova Zelanda), vedrà protagonisti i tre Challenger Luna Rossa Prada Pirelli (che è anche Challenger of Record), American Magic ed Ineos Team UK. Le squadre si daranno battaglia sin dalla prima fase, con quattro Round Robin complessivi da tre regate ciascuno (quindi per esempio Luna Rossa affronterà in tutto quattro volte a testa americani e britannici) che promuoveranno in finale il team con il punteggio più alto.

Secondi e terzi classificati disputeranno invece la semifinale al meglio delle sette prove (chi ne vince quattro avanza), mentre la finalissima si svolgerà su un massimo di tredici regate (chi arriva a 7 punti, vince la serie) e decreterà il vincitore della Prada Cup, che se la vedrà poi dal 6 marzo con il Defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma America’s Cup. Anche la sfida finale della Coppa America si disputerà al meglio delle tredici prove (ultima regata eventualmente in programma il 21 marzo 2021), con la prima squadra capace di raggiungere quota 7 punti che si aggiudicherà la tanto agognata vecchia brocca.

Foto: Ufficio Stampa Luna Rossa