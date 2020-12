America’s Cup 2021: Luna Rossa e New Zealand in acqua per la seconda sessione di Practice Race, American Magic e Ineos restano ai box

Ad una settimana esatta dal via delle America’s Cup World Series, prosegue ad Auckland il percorso di preparazione dei team protagonisti della 36ma Coppa America di vela. Quest’oggi, nella prima mattinata italiana, si è disputata la seconda sessione di Practice Race (a due giorni di distanza dalle prime regate di prova) sempre sul campo E al largo dell’area di Bucklands Beach, ma con condizioni differenti rispetto a martedì. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si sono sfidati infatti con vento rafficato attorno ai 18-20 nodi, mentre American Magic ed Ineos Team UK hanno rinunciato alle prove per effettuare presumibilmente delle riparazioni in vista della sessione del venerdì.

Da segnalare le diverse configurazioni utilizzate dai due AC75, con Luna Rossa che ha disputato i test odierni con un fiocco più piccolo. Te Rehutai ha confermato l’ottima impressione destata nelle prime Practice Race, mettendo in evidenza delle manovre fluide ed un’ottima combinazione tra controllo e velocità anche in condizioni di vento più intenso. È ancora molto presto per trarre delle conclusioni, ma il defender sembra poter contare su una barca davvero molto competitiva e difficile da battere in ottica America’s Cup. Il team italiano ha comunque dato filo da torcere ai kiwi specialmente nella terza regata di prova odierna, a testimonianza di una situazione non così sbilanciata da una parte o dall’altra. Ne capiremo di più già venerdì 17 dicembre con il day-1 delle World Series.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter