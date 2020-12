America’s Cup 2021: Luna Rossa è Challenger of Record. Cosa significa e quali vantaggi comporta

Cresce l’attesa in quel di Auckland (Nuova Zelanda) a meno di due settimane dall’inizio delle World Series, primo confronto diretto in gara tra i quattro AC75 che si contenderanno la 36ma edizione della Coppa America di vela. Dal 17 al 20 dicembre sarà possibile infatti vedere le prime regate ufficiali delle nuove imbarcazioni sul golfo di Hauraki per una vera e propria prova generale in vista della Prada Cup (15 gennaio-22 febbraio 2021) e della sfida finale dell’America’s Cup 2021 (6-21 marzo). A causa del Covid-19 sono state annullate tutte le altre tappe delle World Series, perciò c’è grande curiosità per vedere i primi scontri diretti tra i quattro team partecipanti.

Ricordiamo che i campioni in carica di Emirates Team New Zealand sono già qualificati di diritto alla finale della manifestazione, mentre i tre sfidanti si daranno battaglia nella Prada Cup per vincere la competizione e per raggiungere il Defender nell’America’s Cup 2021. Luna Rossa Pirelli Prada Team è Challenger of Record (primo team che ha lanciato il guanto di sfida a New Zealand), quindi ha avuto la possibilità di elaborare insieme ai neozelandesi il regolamento di questa 36ma edizione della Coppa America. Luna Rossa Challenge è anche il sindacato organizzatore delle regate di selezione tra gli sfidanti (la Prada Cup), rappresentando di fatto tutti i challenger a confronto con i detentori del titolo.

Appuntamento fissato dunque giovedì 17 dicembre per il day-1 delle World Series di Auckland (località che ospiterà tutte le competizioni correlate alla Coppa America), in cui Luna Rossa sfiderà subito Emirates Team New Zealand in un match attesissimo ed estremamente significativo soprattutto in prospettiva. La squadra guidata da Max Sirena affronterà poi gli inglesi di Ineos Team Uk, mentre venerdì 18 andrà in scena una doppia regata contro gli statunitensi di American Magic. Al termine delle prime due giornate di World Series sarà quindi possibile trarre le prime indicazioni a proposito del potenziale velocistico di ciascuna barca, in vista delle regate decisive in programma ad inizio 2021.

