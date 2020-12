Mancano 22 giorni al via della Prada Cup 2021, torneo di selezione tra gli sfidanti in programma dal 15 gennaio al 22 febbraio per eleggere il Challenger ufficiale della 36ma Coppa America di vela. Luna Rossa Prada Pirelli (che è anche Challenger of Record), American Magic ed Ineos Team UK si daranno battaglia per andare a caccia dell’unico pass a disposizione valevole per sfidare i campioni in carica di Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2021 (dal 6 al 21 marzo).

Le imbarcazioni utilizzate per regatare in questa edizione della Coppa America si chiamano AC75 e sono dei monoscafi con una lunghezza pari a 23 metri circa (75 piedi), caratterizzati da due foil laterali che permettono alla barca di navigare sollevata dalla superficie dell’acqua a velocità davvero incredibili. In condizioni ideali si possono raggiungere anche i 50 nodi di velocità restando sui foil per tutta la regata, anche se con vento leggero (inferiore ai 10 nodi) è davvero molto difficile restare in volo specialmente in uscita dalle virate. Barche iper-tecnologiche che sono frutto di anni di lavoro e di investimenti milionari da parte di tutti i team protagonisti in questa America’s Cup 2021.

Basti pensare che i britannici di Ineos hanno utilizzato un budget da 120 milioni di sterline per provare ad aggiudicarsi la vecchia brocca, anche se per il momento Britannia (nome della seconda barca inglese) ha evidenziato delle lacune importanti rispetto alla concorrenza. In generale (non sono note le cifre esatte spese dalle altre squadre) i Challenger dovrebbero superare tutti quota 100 milioni di euro, mentre i kiwi potrebbero spendere un po’ meno principalmente grazie al vantaggio di gareggiare in casa (quindi meno spese logistiche e costo dei trasferimenti azzerato).

Foto: Press Luna Rossa