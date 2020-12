Le World Series sono ormai andate in archivio, quindi i prossimi appuntamenti della 36ma Coppa America di vela sono già quelli decisivi per l’assegnazione della vecchia brocca. I tre Challenger Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK gareggeranno a partire dal 15 gennaio nella Prada Cup 2021, torneo di selezione tra gli sfidanti che alla fine eleggerà l’avversario di Emirates Team New Zealand (Defender, campione in carica) nel Match dell’America’s Cup 2021.

La prima fase della Prada Cup, formata da quattro Round Robin (dal 15 al 24 gennaio), promuoverà direttamente in finale la squadra con il punteggio più alto in classifica, mentre gli altri due team dovranno vedersela l’uno contro l’altro in semifinale (al meglio delle sette regate) dal 29 gennaio al 2 febbraio. La vincente di questa serie andrà successivamente a sfidare la prima classificata dei Round Robin nella finale della Prada Cup (al meglio delle tredici regate), prevista dal 13 al 22 febbraio sempre al netto di eventuali slittamenti legati al meteo. Il team vincitore diventerà Challenger ufficiale e potrà disputare il Match della 36ma America’s Cup (sempre al meglio delle tredici prove) contro i neozelandesi dal 6 al 15 marzo.

Tutte le gare della Prada Cup e dell’America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport (che avrà un canale dedicato per la manifestazione), mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. Di seguito il calendario di Prada Cup e America’s Cup 2021:

CALENDARIO PRADA CUP 2021

Round Robin 1: 15-16 gennaio

Round Robin 2: 16-17 gennaio

Round Robin 3: 22-23 gennaio

Round Robin 4: 23-24 gennaio

Semifinale: 29 gennaio-2 febbraio

Finale: 13-22 febbraio

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

Foto: Press Luna Rossa