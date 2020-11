Vuelta a España 2020: tutti negativi i 681 test anti-Covid effettuati nel giorno di riposo

Continua a reggere la bolla della Vuelta a España 2020. Anche la tornata di tamponi effettuati in occasione della seconda giornata di riposo della corsa a tappe iberica non ha riscontrato casi di Covid-19 all’interno del gruppo, che potrà quindi proseguire nel cammino verso Madrid. Sono state complessivamente 681 le persone testate ieri (tutte risultate negative al Coronavirus), di cui 528 componenti delle squadre e 153 membri dell’organizzazione che appartengono al cosiddetto livello 2 della bolla.

L’annuncio è arrivato stamane con una nota congiunta da parte dell’Unione Ciclistica Internazionale e degli organizzatori della manifestazione spagnola. Sospiro di sollievo dunque per i corridori impegnati nel terzo e ultimo grande giro della stagione ed in particolare per i capitani in lotta per la maglia rossa e per il podio della generale. Quest’oggi andrà in scena una prova individuale contro il tempo che potrebbe risultare decisiva, con Primoz Roglic chiamato a fare la differenza rispetto ai rivali in vista delle temibili montagne della terza settimana.

Foto: Lapresse