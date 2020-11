Ciclismo, Alberto Contador: “Con la nostra squadra vogliamo trovare nuovi Nibali e Aru”

Ospiti d’eccezione per la consueta trasmissione sul ciclismo del lunedì su Instagram condotta da Raffaele Ferrara. Sono intervenuti Ivan Basso e Alberto Contador, coloro che stanno forgiando il team Eolo Kometa, che dall’anno prossimo entrerà a far parte del circuito Professional.

Il varesino ha annunciato grandi novità per la squadra, a partire dall’arrivo di due tecnici importanti: “Per un nuovo progetto è importante avere tecnici d’esperienza in modo da evitare gli errori al massimo”. Abbandonata l’ipotesi dell’ingaggio di Fabio Aru: “Non abbiamo la forza economica per farlo”.

Molto interessanti gli spunti dell’iberico: “Abbiamo iniziato in percorso che ora si evolve e credo sia una cosa bella per l’Italia. Potremo dare l’opportunità a dei ragazzi di diventare il nuovo Vincenzo Nibali o Fabio Aru”.

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com