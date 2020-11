Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Muros-Mirador de Ézaro: percorso, altimetria, favoriti. Roglic può fare il vuoto nella cronometro

La terza settimana della Vuelta a España 2020 parte oggi con una cronometro di 33,7 chilometri che va da Muros fino alla vetta del Mirador de Ézaro. I primi trentadue chilometri sono pianeggianti e strizzano l’occhio ai cronoman puri. Nel finale, però, si scala un’erta di 1,8 chilometri al 14,8%. Il durissimo Mirador de Ezaro, peraltro, è stato arrivo di frazioni in linea nel 2012, quando a domarlo fu Joaquim Rodriguez, e nel 2016, quando vi vinse Alexander Geniez che era in fuga dal mattino.

I FAVORITI DELLA TREDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Il grande favorito per il successo di tappa è Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che qui è chiamato a fare la differenza per mettere anche una serie ipoteca sul successo finale. Sulla carta il suo rivale principale è il cronoman francese della Deceuninck Quick-Step Remi Cavagna. Potrebbe fare un’ottima prova anche Chris Froome (Ineos), che domenica ha finalmente lanciato qualche segnale incoraggianti. Altri nomi da tenere in considerazione sono Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), TJ Van Garderen (EF Pro Cycling), Enric Mas, Marc Soler e Nelson Oliveira (Movistar), Ion Izagirre (Astana) e David de la Cruz (UAE Team Emirates). Una possibile sorpresa, infine, potrebbe essere l’australiano Robert Stannard della Mitchelton-Scott, il quale al Giro d’Italia U23 2018 vinse una cronometro più breve di questa, ma dal tracciato simile dato che prevedeva l’arrivo in cima al Muro di Cà del Poggio. Richard Carapaz, attuale leader della classifica generale, dovrà invece provare a limitare i danni: l’obiettivo, non semplice, è perdere non più di 1’30” da Roglic.

L’ALTIMETRIA DELLA TREDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

