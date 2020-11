Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Il duello tra me e Roglic sta rendendo la corsa emozionante e spettacolare”

Richard Carapaz ieri, al termine della dodicesima tappa della Vuelta a España 2020 che si concludeva in vetta all’Angliru, ha riconquistato la maglia roja di leader della classifica generale. Il corridore ecuadoriano, al momento, però, ha solo dieci secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic e domani ci sarà una cronometro di trentatré chilometri ove l’alfiere della Jumbo-Visma potra rifilargli un distacco importante.

Carapaz, durante questo giorno di riposo, ha parlato del suo duello con Roglic e di cosa si aspetta dall’ultima settimana. Queste le sue parole riportate da Wielerflits: “Il duello tra me e Roglic sta rendendo la Vuelta molto appassionante ed emozionante per gli spettatori. Domani ci sarà una cronometro molto complicata, ma credo di potermi difendere bene. Poi troveremo diverse altre salite dove potrò attaccare. Comunque non dobbiamo sottovalutare nemmeno Hugh Carthy che ha un grande potenziale e Daniel Martin che è molto vicino in classifica ed è un atleta con tanta esperienza nelle corse a tappe“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse