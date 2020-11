Vuelta a España 2020 oggi, Sequeros-Alto de La Covatilla: orari, tv, streaming, programma Eurosport

Oggi, 7 novembre, è in programma la penultima e probabilmente decisiva tappa della Vuelta a España 2020 di da Sequeros all’Alto de la Covatilla di 178,2 km. Sono ben sei i GPM che dovranno affrontare i ciclisti con l’ultima ascesa che potrebbe ridisegnare la classifica generale, si tratta di una salita di 11,4 km al 7,1% di pendenza media, con i tre chilometri centrali che oscillano tra il 10-12% e il finale al 7-8% di pendenza. I big dovranno per forza di cose scoprire le carte e mettere in campo le residue energie rimaste nel serbatoio. Si preannuncia una frazione spettacolare e ricca di colpi di scena.

IL PROGRAMMA DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Eurosport 1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa tappa.

Loading...

Loading...

Orario partenza: 12.10

Diretta TV: Eurosport 2 (14.35)

Diretta streaming: Eurosport Player (dalle 14.35)

Diretta testuale: OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse