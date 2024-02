O Gran Camiño 2024, Jonas Vingegaard fa tris nella tappa accorciata per pioggia, suo anche il successo finale

Semplicemente ingiocabile. Quando c’è salita e si mette il numero dietro alla schiena Jonas Vingegaard, di solito si lotta per il secondo posto. Così è stato in questa terza edizione della O Gran Camiño 2024, che è stata semplicemente dominata dal corridore danese: vittoria in tre delle quattro tappe, esattamente come era accaduto lo scorso anno.

Tappa che oggi doveva arrivare a Tui, ma è stata accorciata e l’arrivo è stato posto in cima all’Alto de San Cosme, a 29 km dalla conclusione: sulla salita finale c’era infatti maltempo con acqua alta sulla strada e ciò rendeva quindi impossibile il passaggio dei corridori.

Oggi hanno provato ad attaccare Eric Antonio Fagundez (Burgos – BH), Joaquim Silva (Efapel Cycling) e il nostro Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team). Fuggitivi che vengono ripresi da una grande azione nel gruppo sulla salita.

Jonas Vingegaard ha quindi attaccato e ha staccato ancora una volta tutti, arrivando vincitore sul traguardo davanti al giovane francese Lenny Martinez che arriva a 15 secondi di distacco e Hugh Carthy che giunge a 45 secondi appena davanti a Egan Bernal. Chiude in ottava posizione un ottimo Matteo Fabbro, ottavo a 1’09”. Lenny Martinez che arriva secondo nella generale a 1’55”, mentre Bernal chiude il podio a 2’11”. Fabbro è nono a 3’01”.