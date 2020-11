Volley, SuperLega: Vibo Valentia espugna Trento nel recupero, dolomitici senza palleggiatori di vertice

Vibo Valentia ha sconfitto Trento per 3-1 (25-18; 22-25; 25-23; 25-23) nel recupero della partita valida per la nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I calabresi si sono imposti sul campo dei dolomitici, ma i padroni di casa erano senza il palleggiatore Simone Giannelli e la sua riserva Lorenzo Sperotto per positività al Covid-19. Coach Angelo Lorenzetti è stato costretto a convocare Filippo Pizzini (giocatore di Serie A3) e il forte opposto Nimir Abdel-Aziz è stato preso in considerazione per tornare a giocare nel ruolo in cui aveva giocato in un lontano passato. Si era parlato anche di un possibile posticipo di questo incontro vista la mancanza dei due registi, ma il patron Callipo aveva risposto picche al presidente Mosna.

Vibo Valentia ha vinto il primo set, Trento ha pareggiato nella seconda frazione, ma poi i calabresi sono stati più precisi nei frangenti caldi degli altri due parziali. I giallorossi hanno così infilato la terza vittoria consecutiva e si issano addirittura al terzo posto in classifica con 19 punti al’attivo, a -5 dalla capolista Perugia (che ha giocato una partita in meno). Trento è invece soltanto ottava e stenta a decollare. A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Thibaut Rossard (21 punti, 2 aces) e gli schiacciatori James Defalco (15, 4 aces) e Neto Drame (14). I migliori marcatori tra le fila di Trento sono stati gli attaccanti Dick Kooy (15 punti) e Alessandro Michieletto (14 punti), 13 marcature per il centrale Marko Podrascanin (13 punti, 4 muri) affiancato da Srecko Lisinac (10 punti, 5 stampatone), 8 punti per Nimir Abel Aziz.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli