Volley, SuperLega: Trento-Modena rinviata, Dick Kooy positivo a Covid-19. “Sto bene, non ho sintomi”

Trento-Modena non si giocherà questa sera (ore 20.30) come originariamente previsto. La partita è stata rinviata a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 del giocatore Dick Kooy e dell’assistant coach Mattia Castello tra le fila dei dolomitici. Si trattava del recupero della quinta giornata di SuperLega, incontro del massimo campionato italiano di volley maschile che non si era potuto giocare lo scorso 14 ottobre a causa dell’impegno dei padroni di casa nei preliminari della Champions League. I due contagiati osserveranno ora un periodo di quarantena, mentre gli altri componenti del gruppo squadra interromperanno gli allenamenti per sostenere un periodo di isolamento fiduciario sino all’esito del nuovo tampone, previsto per la giornata odierna.

Dick Kooy, schiacciatore anche della Nazionale Italiana, ha voluto tranquillizzare i sostenitori tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sono in isolamento domiciliare già da giorni, ma sto bene e non ho alcun sintomo. Mi terrò in forma allenandomi a casa e tornerò a volare sui nostri amati campi il prima possibile. Volevo ringraziarvi per i messaggi e rassicurarvi sulle mie condizioni di salute attuali. Speriamo che duri poco! A presto“. Si tratta del quarto incontro rinviato in questa stagione di SuperLega per lo stesso motivo dopo Milano-Perugia, Ravenna-Verona, Perugia-Modena: iniziano a essere tanti per cercare di recuperarli nel breve periodo.



Foto: FIVB