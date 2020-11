Volley, SuperLega: stravolto il programma del weekend. Ravenna-Trento e Cisterna-Modena rinviate, si gioca Trento-Modena

Ravenna-Trento e Cisterna-Modena, partite valide per l’undicesima giornata della SuperLega, non si giocheranno a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra della formazione romagnola e di quella laziale. I due incontri sono stati rinviati: Ravenna-Trento a data da destinarsi, Cisterna-Modena al 25 novembre (ore 18.00).

Per questo motivo, Trento-Modena, incontro della quinta giornata rinviato prima al 5 novembre e poi al 18 novembre, è stato ulteriormente posticipato: si giocherà sabato 21 novembre (ore 18.00), in contemporanea a Milano-Piacenza (incontro dell’undicesima giornata). Domenica 22 novembre si giocheranno, sempre per l’undicesima giornata, Monza-Perugia (ore 18.00) e Verona-Padova (ore 19.30), sempre se non emergeranno nuove positività.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV