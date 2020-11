Volley, SuperLega: rinviata Monza-Ravenna per positività al Covid-19. Salta la quinta partita in stagione

Monza-Ravenna, match valido per la nona giornata di SuperLega, è stato rinviato a data da destinarsi. L’incontro del massimo campionato italiano di volley maschile era previsto per domenica 8 novembre (ore 18.00) ma non andrà regolarmente in scena a causa delle troppe positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della formazione ospite. Si tratta del secondo rinvio di questo turno, dopo che era già stata rimandata Perugia-Modena. Questo è il quinto incontro rinviato di questa stagione a causa dell’emergenza sanitaria (il secondo per Ravenna, già costretta a posticipare il match con Verona).

A questo punto si accorcia il programma del weekend: sabato 7 novembre (ore 18.15) si gioca Padova-Milano, domenica 8 novembre (ore 18.00) Civitanova-Cisterna e Trento-Vibo Valentia (ma possibile il rinvio, i dolomitici non giocheranno questa sera contro Modena per la positività di Dick Kooy), domenica 8 novembre (ore 19.30) Verona-Piacenza.

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli