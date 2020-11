Volley, SuperLega: rinviata anche Verona-Piacenza! Domani non si gioca, 5 partite rimandate per Covid-19

Domenica 8 novembre non si disputeranno partite valide per la nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Anche Verona-Piacenza non si giocherà a causa di sintomi riconducibili a Covid-19 da parte di un giocatore della formazione scaligera, la quale conta sette positivi (3 giocatori e 4 membri dello staff). Nelle ultime ore erano già state rinviate Civitanova-Cisterna, Perugia-Modena, Trento-Vibo Valentia e Monza-Ravenna, mentre Milano ha battuto Padova al tie-break nell’anticipo di questa sera. Si dovrebbe tornare in campo nel prossimo weekend, ma ormai il Covid-19 sta minando il regolare svolgimento del campionato.

Foto LM/LPS/Roberto Tommasini