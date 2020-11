Volley, SuperLega: Piacenza batte Ravenna nel derby e sale al quarto posto. Russell e Grozer al top

Piacenza ha sconfitto Ravenna per 3-1 (19-25; 25-21; 25-21; 25-22) nel match valido per la 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti tra le mura amiche e hanno infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate, issandosi momentaneamente al quarto posto in classifica con 18 punti all’attivo (+1 su Modena e +2 su Milano, ma i Canarini hanno disputato due incontri in meno e i meneghini hanno all’attivo una partita in meno).

I padroni di casa si sono fatti sorprendere nel primo set della compagine ospite, poi hanno alzato il loro livello di gioco e hanno chiuso i conti. Ravenna non giocava dallo scorso 25 ottobre, è rimasta ferma per un mese a causa delle positività al Covid-19 e ovviamente questo lungo periodo di stop si è sentito nelle gambe dei giallorossi, sempre penultimi in classifica dopo cinque ko nelle ultime cinque partite (ma ne hanno giocate soltanto otto in questo tormentato avvio di stagione).

A indirizzare la contesa sono stati lo schiacciatore Aaron Russell (19 punti) e l’opposto Georg Grozer (14), da segnalare anche le 10 marcature del centrale Alberto Polo. A Ravenna non sono bastati gli attaccanti Francesco Recine (15), Giulio Pinali (13) e Aleks Grozdanov (13).

Foto LM-LPS/DanieleRicci