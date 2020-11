Volley, SuperLega: Perugia batte Milano 3-1 e torna in testa alla classifica. Leon implacabile

Perugia vince il big match sul campo di Milano, valevole per l’ottava giornata di Superlega, con il punteggio di 3-1(21-25 25-20 25-21 25-22). Assoluto protagonista Wilfredo Leon capace di mettere a segno ben 27 punti. Tra i meneghini molto bene Stephen Maar che ha messo a referto 18 punti. Per gli umbri un successo molto importante che vale il ritorno al primo posto in classifica con 1 punto di vantaggio su Civitanova e consente alla squadra di Vital Heynen di allungare a +8 proprio sui lombardi (terzi con una partita giocata in meno).

Nel primo set partono meglio gli ospiti che sfruttano la potenza e la tecnica di Atanasijevic (8) per portarsi avanti 6-3. La reazione del lombardi è praticamente istantanea e grazie ad un attacco formidabile di Maar rimettono il naso avanti (9-8). La fase centrale del parziale è molto equilibrata e al muro di Ricci risponde il bolide di Ishikawa (16) che fissa il punteggio sul 16-15. L’equilibrio si rompe proprio nel finale con i ragazzi di Roberto Piazza che trovano il break decisivo salendo sul 23-20. A questo punto Milano deve solo gestire prima di chiudere 25-21.

Ad inizio del secondo set Leon si prende la scena consentendo a Perugia di partire bene (5-4). In questa fase di partita il cambio palla scorre abbastanza veloce e l’equilibrio la fa da padrone (11-11). Ancora il cubano cerca di creare lo strappo decisivo in favore degli umbri piazzando un paio di punti consecutivi che fissano il parziale sul 16-14. Milano cerca di rientrare con un monster block di Piano (19-18) ma la fase offensiva della squadra di Heynen è praticamente devastante con l’allungo determinante nel finale che fissa il punteggio sul 25-20 in favore di Perugia.

Avvio di terzo set abbastanza equilibrato fino al 5-5 poi Solè (10) con un grande attacco conduce gli umbri sul 9-7. I padroni di casa provano a reagire ma Leon e compagni riescono a tenere le distanze (13-9). Perugia resiste all’assalto di Milano e dopo un lunghissimo videocheck sale 18-15. I lombardi non mollano e con il bolide di Ishikawa si riportano in scia (21-20). Purtroppo per la squadra di Piazza il set finisce praticamente qui visto che gli ospiti dilagano e chiudono 25-21.

Anche il quarto set inizia come i precedenti con le due squadre che provano ad imporre il proprio gioco sull’avversario (5-5). Solè tira un gran bolide al quale risponde prontamente Basic (14-13). Inizia un estenuante punto a punto che non si interrompe fino al 18-18. A questo punto è Perugia a trovare lo strappo e si porta 21-18. I ragazzi di Heynen sono bravi a controllare e a bloccare sul nascere il tentativo di rimonta di Milano che cede 25-22.

Foto: LPS-Cerquiglini