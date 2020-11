Volley, SuperLega: Padova espugna Verona e risale la classifica, Toncek Stern da 31 punti

Padova ha sconfitto Verona per 3-1 (25-21; 25-27; 25-23; 35-33) nel match valido per l’undicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I patavini sono riusciti a imporsi nel sentitissimo derby veneto in casa degli scaligeri e hanno finalmente mosso la classifica: seconda vittoria in stagione sui 11 partite disputate e decimo posto in classifica con 8 punti all’attivo, anche se Ravenna (6 punti in 7 incontri) e Cisterna (4 punti in 8 partite) possono operare il controsorpasso quando si disputeranno i recuperi.

Il colpaccio esterno ottenuto stasera, però, permette a Padova di continuare a inseguire la salvezza, quando si è concluso il girone d’andata. Gli scaligeri restano al nono posto, con 9 punti all’attivo in 8 incontri disputati (sono al limite della zona playoff), anche se quella di stasera è la quarta sconfitta negli ultimi cinque incontri disputati.

Loading...

Loading...

Prestazione di lusso da parte dell’opposto Toncek Stern (31 punti), doppia cifra anche per Mattia Bottolo (18 punti, 2 muri, 2 aces), Marco Vitelli (11 marcature, 4 stampatone), Mattia Volpato (10) e Julian Wlodarczyk (10). Ai padroni di casa non sono bastati Matey Kaziyski (22 punti, 3 aces) e Mads Jense (16), 15 sigilli per Thomas Jeaschke.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Daniele Ricci