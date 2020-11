Volley, SuperLega: ottava giornata. Trento torna alla vittoria, Vibo e Piacenza vincenti. Civitanova capolista

Oggi si sono giocate tre partite valide per l’ottava giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il big match Milano-Perugia e Ravenna-Verona sono state rinviate a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno della formazione umbra e di quella scaligera, mentre ieri sera Civitanova aveva sconfitto Modena per 3-0 issandosi al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su Perugia.

Trento vince sul campo di Cisterna per 3-1 (25-17; 25-20; 22-25; 26-24) e si rimette in carreggiata dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite in campionato. I dolomitici, reduci dalla qualificazione alla fase a gironi della Champions League, si sono imposti grazie a una bella rimonta nel quarto set, dove rischiavano di essere beffati dal fanalino di coda. Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Nimir Abdel-Aziz (19 punti, 4 aces), gli schiacciatori Dick Kooy (17) e Ricardo Lucarelli (11), il centrale Marko Podrascanin (11, 3 muri, 2 aces). Ai laziali non sono bastati Kevin Tillie (14) e Luigi Randazzo (13).

Vibo Valentia ha regolato Monza per 3-1 (25-19; 18-25; 25-22; 25-22) e si è issata a un sorprendente quarto posto in classifica, tra Milano e Modena. I calabresi, al quarto successo nelle ultime cinque partite giocate, si sono imposti tra le mura amiche grazie soprattutto a Thibault Rossard (18 punti, 3 aces) e James Defalco (14, 4 aces), mentre i brianzoli escono dalla zona playoff nonostante le belle prove di Filippo Lanza (19 punti) e Donovan Dzavoronok (17).

Piacenza ha avuto la meglio su Padova per 3-1 (16-25; 25-20; 25-19; 25-22) e, grazie alla seconda affermazione consecutiva ha agganciato Modena al quinto posto in classifica, mentre i veneti sono sempre fanalino di coda. I Lupi sono stati presi per mano dal dinamitardo opposto Georg Grozer (20 punti, 2 muri, 2 aces), ben supportato dai martelli Aaron Russell (15, 3 muri) e Trevor Clevenot (14, 2 aces), capaci di annichilire Toncek Stern (21) e compagni. Di seguito i risultati dettagliati dell’ottava giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Kioene Padova 3-1 (16-25; 25-20; 25-19; 25-22)

Top Volley Cisterna vs Itas Trentino 1-3 (17-25; 20-25; 25-22; 24-26)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza 3-1 (25-19; 18-25; 25-22; 25-22)

Leo Shoes Modena vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (24-26; 22-25; 23-25), giocata ieri

Allianz Milano vs Sir Safety Conad Perugia rinviata a data da destinarsi

Consar Ravenna vs NBV Verona rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY:

Civitanova 23 punti (8 partite giocate), Perugia 21 (7), Milano 14 (7), Vibo Valentia 13 (8), Modena 12 (7), Piacenza 12 (7), Trento 10 (7), Verona 9 (7), Monza 7 (8), Ravaenna 6 (7), Padova 4 (8), Cisterna 4 (8).

